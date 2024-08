Jusqu’à présent, il était nécessaire de changer la région de son iPhone ou de son Mac et choisir les États-Unis pour tester Apple Intelligence, que ce soit avec la bêta d’iOS 18.1 ou de macOS 15.1. Mais ce n’est plus d’actualité à présent.

En effet, Apple a opéré à la modification avec la bêta 3 d’iOS 18.1 et de macOS 15.1, disponibles dès maintenant pour les développeurs. Le fabricant indique qu’il faut toujours avoir la langue de l’appareil et la langue de Siri réglées sur l’anglais américain. Mais la mention indiquant qu’il faut également changer la région et choisir les États-Unis dans les réglages a disparu. Certains testeurs confirment qu’ils ont bel et bel accès à Apple Intelligence, sans devoir changer la région depuis la nouvelle bêta.

Officiellement, Apple Intelligence est uniquement disponible aux États-Unis, du moins au lancement. Mais les utilisateurs dans les autres pays peuvent tester l’IA en changeant la langue de l’appareil et de Siri. Malheureusement, ce n’est pas disponible sur iPhone dans les pays de l’Union européenne et en Chine. En Europe, le blocage vient du DMA. Apple ne sait pas si son IA respecte le règlement et préfère donc ne pas la proposer sur le continent pour le moment.

Outre le changement pour Apple Intelligence, la bêta 3 d’iOS 18.1 a ajouté la fonction Clean Up à l’application Photos. Elle permet d’effacer les personnes ou objets indésirables sur les photos grâce à l’IA. Aussi, le résumé des notifications est maintenant disponible pour toutes les applications, là encore grâce à l’IA.