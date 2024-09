Apple améliore le support de la charge filaire des iPhone 16, en proposant la possibilité d’atteindre 45 W. En comparaison, les iPhone 15 Pro pouvaient atteindre entre 27 W. Ce n’avait pas progressé par rapport aux iPhone 14 Pro.

En juillet, soit deux mois avant la présentation officielle des iPhone 16 par Apple, une rumeur avait annoncé que la recharge filaire serait plus rapide. Apple n’a pas fait de commentaire à ce sujet lors de sa keynote le 9 septembre, mais le groupe a parlé d’une amélioration pour la recharge sans fil MagSafe qui passe de 15 W à 25 W. Selon les dires du fabricant, 30 minutes de charge permettent de passer de 0 à 50% d’autonomie. Il faut pour cela utiliser un adaptateur d’au moins 30 W et le connecter avec le nouveau chargeur MagSafe disponible dès maintenant à l’achat. La charge rapide est également disponible avec un adaptateur de 20 W ou plus associé à un câble USB-C standard.

Dans le cas de la charge filaire plus rapide à 45 W, l’information vient du China Quality Certification Centre, un organisme de certification chinois. Apple ne dit rien car la société est généralement discrète pour tout ce qui touche la charge filaire de ses iPhone.

THIS IS A VERY GOOD NEWS

All the iPhone 16 series has up to 45W wired charging! According to the CQC https://t.co/nlRIvrBib5 pic.twitter.com/8cUnGDsLMI — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 12, 2024

On apprend par ailleurs que ce sera 38 W de manière générale et 45 W au plus haut niveau.

La présentation des iPhone 16 a eu lieu le 9 septembre lors d’une keynote dédiée. Les précommandes des nouveaux smartphones seront lancées le 13 septembre. Quant à la commercialisation, elle aura lieu une semaine plus tard, à savoir le 20 septembre.