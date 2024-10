Plusieurs utilisateurs avec un iPhone 16 Pro ou Pro Max rapportent avoir des problèmes, notamment le smartphone qui se bloque et redémarre tout seul. Les témoignages se multiplient sur les forums d’Apple et Reddit.

Selon les retours d’utilisateurs, les iPhone 16 Pro ou Pro Max se bloquent soudainement, au point d’afficher un écran noir. Puis le téléphone décide tout seul de faire un redémarrage rapide. Tout fonctionne normalement après cela… jusqu’au prochain plantage. Un utilisateur dit par exemple que son iPhone 16 Pro a planté cinq fois en l’espace d’une heure.

Le problème ici est que le blocage et le redémarrage se présentent de manière très aléatoire. Tout peut bien fonctionner et il y a soudainement un souci. Les utilisateurs signalent que c’est une réalité sur iOS 18, iOS 18.0.1 et même iOS 18.1 qui est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics.

Au vu de la situation, certaines personnes concernées ont décidé de contacter Apple. Elles ont pu avoir des iPhone 16 Pro de remplacement. Malheureusement pour elles, le problème a eu lieu une nouvelle fois.

En l’état, des utilisateurs disent avoir jusqu’à 20 plantages par jour, ce qui peut rapidement être agaçant. Certains disent avoir fait une restauration de leur iPhone en faisant une installation propre, sans restaurer les données depuis une sauvegarde iCloud. Et pour le coup, la situation s’est améliorée. Il n’est donc pas impossible qu’il y ait un problème avec iCloud. Mais ce serait spécifique aux iPhone 16 Pro et non aux autres modèles.

Le point positif de l’histoire est qu’il semble bien s’agir d’un problème logiciel et non matériel. Apple peut donc trouver l’origine du problème et proposer un correctif.