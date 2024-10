Apple a convié certains médias et influenceurs pour leur présenter les nouveaux iMac, Mac mini et MacBook Pro qui embarquent les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Le plus intéressant ici concerne le Mac mini.

Le nouveau Mac mini M4 et M4 Pro dispose d’une surface réduite de plus de 50% par rapport au modèle précédent selon Apple. C’est une différence notable et ça se voit bien au niveau des photos partagées par The Verge.

Outre le Mac mini, il y a également des photos du nouvel iMac M4 avec ses différents coloris. On retrouve bleu, mauve, rose, orange, jaune, vert et argent. La souris Magic Mouse avec son port USB-C, également annoncée cette semaine, a le droit aux mêmes coloris. Quant au MacBook Pro, il est disponible en noir sidéral ou argent.

Nous avons le droit à quelques vidéos de personnes présentes au rendez-vous, dont Brian Tong et AppleDsign qui ont pu découvrir les nouvelles machines.

Les nouveaux iMac, Mac mini et MacBook Pro équipés des puces M4 sont d’ores et déjà disponibles en précommande. Ils débutent respectivement à 1 499 euros, 699 euros et 1 899 euros. Pour ceux qui veulent se faire plaisir avec toutes les options, le MacBook Pro le plus cher est au prix 8 224 euros.