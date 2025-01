Mark Zuckerberg, patron de Meta, s’est fait remarquer après plusieurs critiques visant Apple et le fait que l’entreprise n’a pas, selon lui, « vraiment inventé quelque chose de génial depuis un certain temps ». Ce fut au cours d’une interview dans le podcast Joe Rogan Experience.

Apple n’innove pas vraiment selon Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg a déclaré :

Apple a utilisé l’iPhone pour mettre en place un grand nombre de règles qui me semblent arbitraires. J’ai l’impression qu’ils n’ont pas vraiment inventé quelque chose de génial depuis un certain temps. C’est comme si Steve Jobs avait inventé l’iPhone et qu’ils s’en contentaient 20 ans plus tard. En fait, d’une année sur l’autre, je ne suis même pas sûr qu’ils vendent plus d’iPhone à ce stade. Je pense que les ventes sont en fait en baisse. Cela s’explique en partie par le fait que chaque génération ne s’améliore pas tellement. Les gens mettent donc plus de temps à passer à la nouvelle génération qu’ils ne l’auraient fait auparavant. Je pense donc que le nombre de ventes est généralement stable, voire en baisse. Comment l’entreprise fait-elle pour gagner plus d’argent ? Eh bien, ils le font en pressant les gens et en imposant une taxe de 30% aux développeurs.

Meta a depuis longtemps des problèmes avec Apple et la commission de 30% que le groupe prélève sur les transactions de l’App Store. Les restrictions imposées par Apple sur iOS ont empêché Meta d’être compétitif sur le plan matériel et ont fait disparaître des milliards de dollars de publicité. Mark Zuckerberg a déclaré que si les « règles aléatoires » d’Apple ne s’appliquaient pas, Meta réaliserait « deux fois plus de bénéfices ou quelque chose comme ça ».

Des pressions sur Apple

Apple subit de plus en plus de pressions pour s’ouvrir. La société a procédé à des changements dans l’Union européenne en réponse à de nouvelles lois ciblant ses politiques, et elle fait l’objet d’une action en justice de la part du département de la Justice aux États-Unis pour avoir un monopole sur les smartphones. Mais l’entreprise semble vouloir maintenir son écosystème fermé jusqu’à ce qu’elle soit contrainte de changer.

Mark Zuckerberg estime que la dépendance d’Apple à l’égard de « l’avantage de ses produits » finira par nuire à l’entreprise. Apple « a été tellement à côté de la plaque en ne sortant pas grand-chose d’innovant », a-t-il déclaré. Il ajoute que l’industrie technologique est « très dynamique » et que « si vous ne faites pas du bon travail pendant 10 ans, vous finirez par être battu par quelqu’un ».

Les AirPods et la connexion à l’iPhone

D’autre part, le patron de Meta a parlé des AirPods. Il dit que les écouteurs d’Apple « sont cool » et proposent une bonne intégration avec l’iPhone. Mais il critique le fait qu’Apple n’autorise pas les développeurs à créer une intégration aussi poussée avec leurs propres produits.

« Beaucoup d’autres entreprises dans le monde auraient pu fabriquer de très bons écouteurs, mais Apple a intégré à l’iPhone un protocole spécifique qui permet aux AirPods de s’y connecter », dit Mark Zuckerberg. « C’est juste beaucoup plus harmonieux parce qu’ils l’ont activé, mais ils ne laissent personne d’autre utiliser le protocole. Si c’était le cas, il y aurait probablement de bien meilleurs concurrents aux AirPods ».

Il ajoute que Meta a demandé à Apple si les lunettes connectées Ray-Ban Meta pouvaient utiliser le même protocole pour faciliter la connexion à l’iPhone et proposer certaines fonctionnalités. Le fabricant d’iPhone a refusé. De plus, « Zuck » pense qu’Apple proposera un jour des lunettes concurrentes aux Ray-Ban avec une meilleure intégration à l’iPhone, ce qui le dérange. Des rumeurs indiquent justement qu’Apple prépare un tel produit.

iMessage s’invite dans la conversation

Un autre thème a été iMessage et le fait qu’Apple distingue un iMessage (bulle bleue) d’un SMS/RCS (bulle verte). « Tout ce qu’ils ont fait avec iMessage, c’est cette bulle bleue, cette bulle verte. Pour les enfants, c’est un peu comme s’ils vous mettaient dans l’embarras, n’est-ce pas ? Ils disent que si vous n’avez pas de bulle bleue, vous n’êtes pas cool et que vous êtes un peu à l’écart, et ils [Apple] l’entourent toujours de sécurité », selon Mark Zuckerberg.

Un Vision Pro qui coûte cher

Pour conclure sur Apple, Mark Zuckerberg a parlé du Vision Pro : « Ils ont sorti un produit à 3 500 dollars qui, à mon avis, est pire que celui que nous avons sorti à 300 ou 400 dollars. Il est donc clair que cela n’allait pas très bien fonctionner », estime le patron de Meta.

« C’est une bonne entreprise technologique. Je pense que leurs deuxième et troisième versions seront probablement meilleures que leur première version. Je pense que le Vision Pro est l’une des plus grandes tentatives d’innovation qu’ils aient faites depuis un certain temps », a-t-il conclu.