Que pense Tim Cook de l’intelligence artificielle DeepSeek qui a chamboulé les marchés et l’industrie de l’IA avec son efficacité et son faible coût ? Le patron d’Apple a répondu une question à ce sujet lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du fabricant d’iPhone.

Un analyste a demandé à Tim Cook comment il voyait l’arrivée de DeepSeek sur le marché, ce à quoi le patron d’Apple a répondu :

En général, je pense que l’innovation qui favorise l’efficacité est une bonne chose. Et, vous savez, c’est ce que vous voyez dans ce modèle. Je pense que notre intégration étroite des puces et du logiciel continuera à très bien nous servir



Comme vous le savez, nous faisons des choses sur l’appareil et nous faisons des choses dans le cloud privé, ce qui imite d’un point de vue architectural ce qui se passe sur l’appareil. Et du point de vue des dépenses, nous avons toujours adopté une approche très prudente et délibérée de nos dépenses, et nous continuons à exploiter un modèle hybride, qui, je pense, continue à bien nous servir.