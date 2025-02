Vous attendez la bêta d’iOS 18.4 avec impatience ? Il se trouve qu’elle prend du retard du côté d’Apple et cela s’expliquerait par un bug de dernière minute.

Un bug de dernière minute change les plans pour iOS 18.4

Le 7 février dernier, Mark Gurman, qui est généralement bien renseigné, avait indiqué qu’Apple avait prévu de sortir la première bêta d’iOS 18.4 « entre le milieu de la semaine prochaine et le début de la semaine suivante ». Aujourd’hui, le journaliste de Bloomberg rapporte que la bêta aurait dû être disponible mardi 18 février mais Apple aurait annulé la sortie ce jour-là « pour des raisons d’ingénierie ». Il n’entre pas plus dans les détails.

Nous sommes jeudi, Apple peut donc encore sortir la bêta aujourd’hui ou éventuellement demain. Mais si l’on se fie à la déclaration du jour, il semblerait qu’Apple fasse quelques tests supplémentaires avant de proposer la pré-version d’iOS 18.4 aux développeurs et testeurs publics. Cela implique donc une nouvelle attente.

Pour rappel, iOS 18.4 va être une grosse mise à jour pour les Européens, puisqu’elle va inclure le support d’Apple Intelligence dans les pays de l’UE avec le support de plusieurs langues, dont le français. De plus, elle pourrait aussi être la mise à jour qui activera l’intelligence visuelle sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. Apple a confirmé hier qu’elle ne sera plus réservée aux iPhone 16 et que les propriétaires d’un iPhone 15 Pro ou Pro Max pourront y a accéder via le bouton Action ou le centre de contrôle, à l’instar de ce qu’on retrouve sur le nouvel iPhone 16e. Mais Apple a seulement dit que cela arrivera avec une future mise à jour, sans préciser la version d’iOS.

La version finale d’iOS 18.4 sera disponible début avril, comme l’a confirmé hier Apple.