Apple devrait annoncer le MacBook Air M4 d’ici les prochains jours et les nouveaux iPad arriveront après, selon Mark Gurman de Bloomberg. Une date précise n’est pas encore communiquée, mais quelques indices suggèrent que ce sera une question de semaines et non de mois.

De nouveaux iPad dans quelques semaines

L’iPad Air M2 et l’iPad 10 ont un stock assez réduit dans les Apple Store (du moins aux États-Unis), ce qui est généralement un signe qu’Apple fait le nécessaire pour vider les stocks avant l’arrivée de nouveaux modèles. Cette situation avait eu lieu récemment avec l’iPhone SE 3 et Apple a ensuite annoncé l’iPhone 16e.

À quoi s’attendre avec les nouveaux iPad ? Pour l’iPad Air 7, les rumeurs sont incertaines, avec certains évoquant la présence de la puce M3, là où d’autres font état de la puce M4. Cela étant dit, les leaks les plus récents suggèrent davantage la puce M3. Pour sa part, l’iPad 11 devrait embarquer la puce A16 ou A17 Pro. Là encore, les rumeurs sont incertaines, ce qui est surprenant étant donné que la tablette ne va pas tarder à arriver.

Pour le reste, Apple ne devrait pas changer grand-chose. En effet, le design devrait être identique, que ce soit pour le nouvel iPad Air ou le nouvel iPad.

Qu’en est-il du nouvel iPad Pro ? Ce n’est pas pour tout de suite. Il faudrait attendre qu’Apple officialise sa puce M5 pour découvrir la nouvelle tablette haut de gamme. Quant à l’iPad mini, le modèle actuel a vu le jour en octobre. Il ne faut donc pas imaginer qu’un nouveau modèle arrivera au cours des prochaines semaines.