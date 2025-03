Apple TV+ annonce aujourd’hui que la série Ted Lasso aura bel et bien le droit à une saison 4. Plusieurs indices l’avaient suggéré et c’est désormais officialisé.

Saison 4 officialisée pour la série

Jason Sudeikis incarne Ted Lasso, un coach de football américain venu du Kansas et engagé pour entraîner une équipe de football professionnelle anglaise, malgré son absence totale d’expérience dans ce sport. Dans la saison 4, il entraînera une équipe féminine.

Apple TV+ ne donne aucune information sur la date de sortie de la saison 4 de Ted Lasso. Il n’y a pas non plus de détails sur le casting, même si quelques fuites ont suggéré la présence de Hannah Waddingham, Brett Goldstein et Jeremy Swift. De plus, rien n’est dit concernant le nombre d’épisodes.

« Alors que nous continuons à vivre dans un monde où tant de facteurs nous ont conditionnés à regarder avant de sauter », a déclaré Jason Sudeikis, acteur principal et producteur exécutif, « dans la quatrième saison, les gens de l’AFC Richmond apprennent à SAUTER AVANT DE REGARDER, découvrant que, où qu’ils atterrissent, c’est exactement là qu’ils sont censés être ».

« Ted Lasso a été un véritable poids lourd, inspirant une base de fans passionnés dans le monde entier et offrant une joie et un rire sans fin, tout en répandant la gentillesse, la compassion et une foi inébranlable », a commenté Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Tout le monde chez Apple est ravi de poursuivre sa collaboration avec Jason et les brillants esprits créatifs à l’origine de cette série ».

Ted Lasso est l’une des séries les plus populaires sur Apple TV+. Elle a obtenu quelques récompenses, dont des Emmy Awards, Golden Globes et Critics’ Choice Television Awards.