Apple annule les changements mis en place dans les récentes bêtas de macOS 15.4 et se remet à afficher le stockage qu’occupe Apple Intelligence. C’est en place avec la bêta 4, disponible maintenant pour les développeurs.

Jusqu’à présent, il était possible de voir l’espace de stockage qu’occupait Apple Intelligence sur son Mac. Il fallait se rendre dans Réglages Système > Général > Stockage puis cliquer sur « i » afin d’avoir l’information.

Mais Apple a changé le comportement avec la bêta 2 de macOS 15.4, qui est sortie au début du mois. On pouvait penser au départ qu’il s’agissait d’un simple bug. Mais il se trouve que l’information était toujours cachée avec la bêta 3. Voilà maintenant que la bêta 4 est disponible et on revient sur le comportement d’origine.

Certes, on peut toujours penser qu’il s’agissait d’un bug. Mais une récente découverte a toutefois suggéré qu’il s’agissait d’un comportement voulu par Apple. En effet, des utilisateurs ont remarqué que la quantité de stockage occupée par Apple Intelligence était de nouveau accessible au moment de désactiver la protection de l’intégrité du système, aussi connue sous son nom anglais System Integrity Protection (SIP).

SIP protège l’ensemble de macOS en empêchant l’exécution de codes non autorisés et le système ne peut être désactivé qu’en passant en mode de récupération. La possibilité de désactiver SIP est utile pour les développeurs qui testent des applications, mais elle n’est généralement pas recommandée pour la plupart des utilisateurs.

Mais tout cela est de l’histoire ancienne. Apple proposera la version finale de macOS 15.4 au début du mois d’avril avec iOS 18.4 et les autres mises à jour. L’une des nouveautés est l’arrivée d’Apple Intelligence en français. Aussi, l’IA peut occuper jusqu’à 7 Go d’espace de stockage selon Apple.