Apple rencontre d’importantes difficultés dans le développement de son intelligence artificielle, en particulier autour de Siri et d’Apple Intelligence. Le New York Times partage aujourd’hui quelques informations sur les coulisses.

Un problème avec l’achat de GPU pour l’IA

Les tensions ont débuté au début de 2023, lorsque John Giannandrea, responsable de l’IA chez Apple, a demandé à Tim Cook une augmentation du budget destiné à l’achat de puces pour l’intelligence artificielle. Le patron d’Apple a initialement donné son feu vert pour doubler le budget. Mais le directeur financier, Luca Maestri, a ensuite réduit cette hausse à moins de la moitié, demandant à l’équipe de se concentrer sur l’optimisation des ressources existantes.

Ce choix budgétaire a contraint Apple à louer de la puissance de calcul auprès de fournisseurs comme Google ou Amazon. À cette période, les data centers d’Apple comptaient environ 50 000 cartes graphiques (GPU), pour la plupart âgées de plus de cinq ans. À titre de comparaison, Microsoft, Google ou Meta investissent massivement dans des centaines de milliers de puces plus récentes.

Conflits internes et réorganisation

Les obstacles techniques se sont ajoutés à des luttes de pouvoir internes. Robby Walker, chargé de Siri, et Sébastien Marineau-Mes, cadre de l’équipe logicielle, ont été en conflit dans la direction du projet. Finalement, chacun a reçu une part de la responsabilité.

Après des tests internes peu concluants — le nouveau Siri échouait dans près d’un tiers des requêtes — Apple a reconnu des retards. La firme a annoncé que les fonctionnalités les plus personnalisées seraient déployées « au cours de l’année à venir ». Aujourd’hui, le New York Times affirme que ce sera disponible dès l’automne.

Certains cadres d’Apple estiment que la concurrence (ChatGPT, Gemini, etc) n’a pas encore atteint la maturité dans le domaine de l’intelligence artificielle, laissant à Apple le temps de peaufiner son offre. De fait, ils ne sont pas vraiment inquiets par le retard de Siri et d’Apple Intelligence. De son côté, Craig Federighi, vice-président chargé de la partie logicielle, a récemment réorganisé les équipes. Il a retiré la supervision de Siri à John Giannandrea, la confiant à Mike Rockwell, responsable de l’Apple Vision Pro.

Cet article du New York Times détaillant les coulisses s’ajoute à celui de Bloomberg et de The Information. Les fuites sont nombreuses en ce moment.