Apple et d’autres entreprises tech ont obtenu une exception pour les droits de douane de Donald Trump concernant les importations chinoises. En effet, les smartphones et les ordinateurs portables font partie des produits qui sont exemptés, ce qui est positif pour les iPhone. Mais tout cela est temporaire.

Une pause temporaire pour Apple et les droits de douane

Apple reste soumis à une taxe supplémentaire de 20 % par l’administration Trump. Initialement, les produits chinois auraient dû subir une taxe totale de 145 % (125 % + 20 % en lien avec la lutte contre le trafic de fentanyl). Désormais, seule la taxe de 20 % s’applique.

Mais cette mesure n’est pas définitive. Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a précisé auprès d’ABC News qu’il ne s’agit pas d’une « exemption permanente ». Le secteur technologique fera l’objet d’un « droit de douane spécial » dans les prochains mois, a-t-il précisé.

Lorsqu’il lui a été demandé si les nouveaux droits de douane s’appliqueraient à des produits tels que les iPhone, Howard Lutnick a répondu que c’était « exact » et que l’objectif était « d’encourager ces produits à se relocaliser, à être fabriqués aux États-Unis ».

Des alternatives nécessaires

Donald Trump a confirmé cette orientation sur Truth Social, évoquant un examen approfondi des semi-conducteurs et de toute la chaîne d’approvisionnement électronique. Les entreprises tech, dont Apple, pourraient donc voir leur répit de courte durée.

Les entreprises tech doivent donc continuer à trouver des alternatives pour éviter d’augmenter les prix. Dans le cas d’Apple, les récents Mac, comme les MacBook Air M4 et Mac Studio M3 Ultra sont assemblés au Vietnam et non en Chine. Mais le vrai problème pour la société touche les iPhone. La plupart des modèles sont toujours produits en Chine.

Au vu de la situation, Apple a fait importer aux États-Unis de nombreux iPhone de l’Inde par avions. Il se murmure que cela représente 600 tonnes de smartphones.