Apple a décidé de repenser entièrement la gestion de Siri, son assistant vocal souvent critiqué pour ses lacunes face à la concurrence, notamment en lien avec Apple Intelligence. Selon Bloomberg, Mike Rockwell, le nouveau patron de Siri depuis peu, procède à une vaste réorganisation des équipes. Son objectif ? Redonner à l’assistant une place de leader dans un domaine désormais dominé par Google et OpenAI.

Une équipe renouvelée pour Siri

Pour y parvenir, Mike Rockwell s’appuie sur des cadres expérimentés, notamment ceux qui ont travaillé sur visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro. Ranjit Desai, l’un de ses proches collaborateurs, prend désormais en charge une grande partie de l’ingénierie de Siri, y compris la plateforme de base. Selon Mike Rockwell, son expertise en systèmes haute performance et faible latence permettra d’améliorer significativement les performances.

Olivier Gutknecht, ancien responsable logiciel du Vision Pro, supervisera l’expérience utilisateur. Nate Begeman et Tom Duffy, deux vétérans d’Apple, rejoignent également l’équipe pour optimiser l’architecture technique. Ces changements s’accompagnent d’un remaniement plus large, avec des départs ou des rétrogradations parmi les anciens responsables.

De plus, Stuart Bowers, qui a dirigé les équipes chargées des données, de l’entraînement et de l’évaluation, aura un rôle élargi en travaillant sur la capacité de Siri à comprendre comment répondre à un utilisateur. Pour sa part, David Winarsky, qui a longtemps un membré clé de Siri, prend la tête d’un nouveau groupe responsable de tous les composants liés à la voix et à la parole.

Des défis techniques majeurs

L’un des principaux obstacles réside dans la structure même de Siri. Aujourd’hui, l’assistant fonctionne avec deux systèmes distincts : l’un pour les commandes basiques, l’autre reposant sur des modèles linguistiques avancés. Cette dualité entraîne des bugs fréquents. Apple prévoit donc de tout unifier autour d’une seule architecture basée sur les LLM (grands modèles de langage), mais cette transition pourrait prendre deux ans.

Par ailleurs, le groupe peine à concrétiser ses ambitions au niveau d’Apple Intelligence. Plusieurs fonctionnalités annoncées en juin 2024, comme l’analyse du contenu à l’écran et le tout nouveau Siri, ont été reportées à plusieurs reprises. En interne, certains employés reconnaissent que Siri ne fonctionne correctement que deux fois sur trois.

Un pari risqué pour Mike Rockwell

Si Mike Rockwell a prouvé sa capacité à mener des projets complexes avec le Vision Pro, certains doutent de sa capacité à redresser Siri. Le casque de réalité mixte, bien que techniquement abouti, n’a pas rencontré le succès commercial escompté.

Malgré tout, Apple mise sur cette restructuration pour enfin offrir un assistant vocal à la hauteur de ses ambitions. La firme travaille notamment avec des développeurs tiers pour améliorer les App Intents, un système permettant d’exécuter des tâches complexes via commande vocale.

Reste à savoir si ces efforts suffiront à combler le retard accumulé. Pour l’instant, Siri reste loin derrière ses concurrents et les utilisateurs devront encore patienter avant de voir une véritable révolution.