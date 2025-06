Des actionnaires d’Apple ont décidé de poursuivre le fabricant dans une action collective pour fraude boursière. Déposée devant un tribunal fédéral de San Francisco et relayée par Reuters, la plainte accuse l’entreprise d’avoir minimisé le temps nécessaire pour intégrer une intelligence artificielle avancée dans Siri, ce qui aurait nui aux ventes d’iPhone et au cours de l’action.

Des promesses d’IA non tenues

La plainte, portée par l’actionnaire Eric Tucker, vise Apple, son dirigeant Tim Cook, le directeur financier Kevan Parekh et l’ancien directeur financier Luca Maestri. Elle couvre les actionnaires ayant subi des pertes potentielles de centaines de milliards de dollars sur l’année écoulée, jusqu’au 9 juin 2025. Lors de la WWDC de juin 2024, Apple avait présenté Apple Intelligence, promettant une version plus puissante et conviviale de Siri pour stimuler les ventes des iPhone 16. Les actionnaires affirment toutefois qu’Apple n’avait pas de prototype fonctionnel de ces fonctionnalités et ne pouvait raisonnablement croire qu’elles seraient prêtes à temps.

Selon la plainte, la réalité a commencé à émerger le 7 mars 2025, lorsque Apple a reporté certaines améliorations de Siri à 2026. Cette déception s’est confirmée lors de la WWDC de juin 2025, où les progrès en IA d’Apple ont déçu les analystes. Depuis leur pic historique du 26 décembre 2024, les actions Apple ont chuté de près d’un quart, effaçant environ 900 milliards de dollars de valeur boursière.

Aujourd’hui, le cours de l’action Apple (AAPL) est de 201 dollars, en baisse de 17,57 % par rapport au début de l’année.

Des accusations de tromperie

Les actionnaires reprochent à Apple d’avoir induit en erreur les investisseurs en exagérant les capacités imminentes de Siri, alors que l’entreprise savait que l’intégration de l’IA avec Apple Intelligence nécessiterait plus de temps. Cette communication trompeuse aurait artificiellement gonflé le cours de l’action, avant une correction brutale face aux annonces de retards.

Cette action collective met en lumière les pressions auxquelles Apple fait face pour intégrer l’IA dans ses produits. Les accusations de fraude boursière pourraient avoir des répercussions significatives sur l’image et les finances de l’entreprise, alors que les investisseurs attendent des clarifications sur ses ambitions en IA. L’issue de ce procès (s’il a lieu) sera suivie de près par le marché.