Apple a dévoilé une série de modifications aux règles de l’App Store pour les développeurs opérant dans l’Union européenne, en lien avec le Digital Markets Act (DMA). Ces ajustements, qui incluent une nouvelle taxe (Core Technology Commission) et des règles pour promouvoir les options de paiement alternatives, visent à répondre aux exigences européennes. Cependant, ces changements suscitent des critiques de la part de Tim Sweeney, patron d’Epic Games, qui dénonce une conformité malhonnête.

Le combat Epic Games vs Apple continue

Tim Sweeney, dans un message publié sur X, n’a pas mâché ses mots. Il qualifie la nouvelle politique d’Apple de « manifestement illégale en Europe et aux États-Unis » et d’un « stratagème de conformité malveillant » qui « ridiculise la concurrence équitable ». Selon lui, les développeurs optant pour des méthodes de paiement alternatives subissent des restrictions sévères. « Apple bloque les mises à jour automatiques de ces applications, limite leur visibilité dans les recherches, empêche le support client et le partage familial, rendant l’expérience utilisateur intentionnellement désastreuse et les développeurs voués à l’échec commercial », explique-t-il.

Ces accusations pointent du doigt une stratégie qui, selon Tim Sweeney, vise à décourager les développeurs d’adopter des solutions de paiement concurrentes. En outre, il critique la Core Technology Commission, perçue comme une taxe supplémentaire imposée aux développeurs, même lorsqu’ils n’utilisent pas les services de paiement d’Apple.

Une proposition pour une concurrence saine

Face à ces restrictions, le patron d’Epic Games propose une alternative pour rétablir un équilibre. Il suggère que l’App Store offre ses meilleures fonctionnalités à tous les développeurs, sans distinction, et permette une liberté totale dans le choix des systèmes de paiement. « Apple ne devrait facturer que ses services de paiement et ne pas imposer de taxe sur les services concurrents ou de frais inutiles comme la Core Technology Commission », insiste-t-il. Selon lui, un tel modèle, inspiré des systèmes d’exploitation comme Windows ou macOS, favoriserait une relation symbiotique entre Apple et les développeurs, stimulant ainsi la croissance et l’innovation.

Ces critiques interviennent alors qu’Apple tente de s’adapter aux exigences du DMA, qui impose aux grandes plateformes numériques d’ouvrir leurs écosystèmes à la concurrence. Les nouvelles règles incluent des frais de services révisés, divisés en plusieurs niveaux, et des options pour promouvoir des offres externes. Cependant, pour Tim Sweeney, ces mesures ne suffisent pas et reflètent une volonté de contourner l’esprit de la législation.

Une bataille juridique et idéologique

Le conflit entre Apple et Epic Games ne date pas d’aujourd’hui. Depuis le lancement d’une action en justice en 2020, Epic Games conteste les règles de l’App Store, accusant Apple de pratiques anticoncurrentielles. Les récentes modifications des règles européennes n’ont fait qu’attiser ce différend. Alors que l’Union européenne continue de surveiller la conformité des géants technologiques, les critiques de Tim Sweeney pourraient alimenter le débat sur la régulation des boutiques d’applications.

Les mois à venir diront si ces changements évolueront sous la pression des critiques ou si le bras de fer avec Epic Games se prolongera.