Apple pourrait pousser encore plus loin le design de ses futurs iPad Pro en adoptant des bordures ultra-fines autour de l’écran, selon des informations récentes. Cette évolution, inspirée des tablettes concurrentes comme la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, renforcerait l’esthétique épurée de la gamme.

Des bordures encore plus fines

D’après le leaker Instant Digital, les prochains iPad Pro pourraient arborer des bordures aussi fines que celles de la Galaxy Tab S10 Ultra de Samsung, tout en évitant l’encoche. Il y a quelques jours, il a été dit qu’Apple envisageait d’utiliser la technologie « chip-on-film » (CoF) de LG pour les écrans de ses futures tablettes. Cette approche permet de rapprocher les pilotes d’affichage de l’écran, réduisant ainsi l’épaisseur des bordures.

Les iPad Pro actuels, équipés de la puce M4 et lancés en mai 2024, possèdent déjà des bordures légèrement plus fines que leurs prédécesseurs dotés de la puce M2. Cependant, la fuite du jour précise que cette réduction pourrait être encore plus marquée sur les prochains modèles, bien que cette amélioration ne soit pas garantie pour la prochaine génération.

Selon une précédente information de l’analyste Ming-Chi Kuo, les iPad Pro équipés de la puce M5 devraient entrer en production de masse au second semestre 2025. Nous avons récemment appris que la production de l’écran OLED avait déjà commencé. Compte tenu du cycle de renouvellement habituel d’Apple, d’environ 18 mois, les nouveaux modèles pourraient voir le jour à l’automne (septembre ou octobre). Cette période coïnciderait avec une potentielle adoption des bordures ultra-fines, renforçant l’attrait visuel et fonctionnel des tablettes.