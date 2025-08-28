Quelques jours après iOS 18.6, Apple ne signe plus iOS 18.6.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Fin de partie pour iOS 18.6.1

iOS 18.6.1 a vu le jour le 14 août. Cette mise à jour a seulement été utile pour les États-Unis. En effet, elle et watchOS 11.6.1 ont réactivé fonction d’oxygène sanguin sur les Apple Watch américaines. Cela était dû à un conflit juridique avec un procès entre Apple et Masimo. La fonction était déjà active en France et dans le reste du monde, donc la modification est spécifique aux États-Unis.

La mise à jour la plus récente (qui est donc toujours signée par Apple) est iOS 18.6.2 et se veut disponible depuis le 20 août. Cette version n’apporte pas de nouveauté, mais elle vient boucher une faille de sécurité. La vulnérabilité a pour identifiant CVE-2025-43300 et a été détectée directement par Apple au lieu d’un chercheur tiers. Le traitement d’un fichier image malveillant pouvait entraîner une corruption de la mémoire. Un problème d’écriture hors limites a été résolu grâce à une amélioration de la vérification des limites. Il s’agit d’une faille de type zero-day, c’est-à-dire qu’elle a été exploitée par des hackers avant qu’Apple ne la corrige.

Sauf mise à jour surprise d’iOS 18, la prochaine mise à jour pour iPhone et iPad sera iOS 26. Nous avons récemment eu la bêta 8 et il se pourrait bien que ce soit la dernière avant la release candidate. Apple devrait proposer la release candidate le 9 septembre, juste après la keynote des iPhone 17.