Maintenant qu’iOS 26 est disponible, Apple annonce que ses nouvelles fonctionnalités destinées à aider les parents pour protéger leurs enfants et adolescents en ligne sont désormais en place. Cela concerne également macOS Tahoe, watchOS 26, visionOS 26 et tvOS 26.

De nouveaux outils pour protéger les enfants

Les nouvelles fonctionnalités avaient été présentées pour la première fois au mois de juin. Tous les détails sont à retrouver sur cet article dédié. On retrouve notamment :

La possibilité pour les parents de partager la tranche d’âge de leur enfant avec les applications tout en respectant leur vie privée.

Des mesures de protection par défaut étendues pour les adolescents de 13 ans à 17 ans.

Des classements par âge plus précis sur l’App Store pour les adolescents (13+, 16+ et 18+) et des libellés plus détaillés concernant les capacités pouvant affecter le contenu des applications et leur caractère approprié ou non pour les plus jeunes, comme la publicité, les contenus générés par les utilisateurs, ainsi que la présence de contrôles au sein de l’application, tels que les contrôles parentaux.

Des mises à jour de la fonctionnalité « Limites de communication », qui permet aux parents d’approuver à distance les personnes avec lesquelles leurs enfants peuvent communiquer lorsqu’ils utilisent des applications Apple.

Apple assure que les outils étendent les mesures de protection que la société met à disposition pour garantir des expériences adaptées en fonction de l’âge de chaque utilisateur et pour permettre aux parents de préserver la sécurité de leurs enfants en ligne.