Apple vient de proposer au téléchargement la troisième bêta publique d’iOS 26.1 sur iPhone et d’iPadOS 26.1 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. Il y a également une nouvelle bêta publique pour macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1.

Quelques nouveautés sont disponibles avec cette bêta. Le logo d’Apple TV (ex-Apple TV+) a changé pour ajouter un peu plus de couleurs au niveau des lettres. La bêta 3 d’iOS 26.1 prépare également le terrain pour de nouvelles intégrations d’intelligence artificielle, en plus de ChatGPT. La prochaine devrait être Gemini de Google. De plus, le centre de contrôle propose un peu plus de rebonds par rapport aux versions précédentes. Le reste des nouveautés est à retrouver sur cet article.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.1

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.1 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.