Apple a annoncé cette semaine le Vision Pro M5, mais quelle est sa mémoire vive ? Il y a toujours 16 Go de RAM, à l’instar du modèle d’origine de 2024 qui avait la puce M2.

Apple ne communique pas publiquement la quantité de mémoire vive, mais MacRumors a obtenu une confirmation qu’il y a bien 16 Go de RAM dans le Vision Pro M5. En soi, la puce Apple M5 peut atteindre 32 Go de RAM, comme on peut le voir dans le nouveau MacBook Pro. Mais Apple a décidé que ce n’était pas utile pour son casque de réalité mixte.

Un chargeur différent selon les pays

En outre, Apple a modifié le chargeur inclus dans la boîte… mais pas dans tous les pays. Aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays, Apple inclut son nouvel adaptateur secteur dynamique 40 W à 60 W. Il a fait ses débuts le mois dernier avec le lancement des iPhone 17 et iPhone Air. Comme son nom peut le suggérer, il est spécialement conçu pour offrir une puissance de sortie dynamique allant jusqu’à 60 W.

Ce chargeur dynamique 40 W à 60 W est inclus dans la boîte de l’Apple Vision Pro M5 dans quelques pays. Mais dans d’autres régions, comme en France, au Royaume-Uni et en Australie, on reste sur l’ancien adaptateur secteur USB‑C 30 W. Pourquoi ce choix ? Pas de réponse d’Apple dans l’immédiat.

Pour rappel, le nouveau Vision Pro a essentiellement deux nouveautés principales : la puce M5 qui apporte de la puissance et le bandeau tissé à sangle double pour un meilleur confort. Les précommandes sont ouvertes, avec un premier prix de 3 699 €, soit une baisse de 300 € par rapport au modèle d’origine. La commercialisation se fera le 22 octobre.