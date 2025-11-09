Apple ambitionne de transformer la connectivité satellite de ses iPhone pour la faire passer d’un simple outil d’urgence à une fonctionnalité intégrée au quotidien. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la société développe une série de nouveautés majeures qui promettent une connexion plus riche, même sans réseau cellulaire ou Wi-Fi.

De nouvelles capacités pour une connexion satellite omniprésente

L’objectif principal d’Apple est de rendre la connexion satellite aussi simple que le Wi-Fi, une approche qualifiée d’« usage naturel ». Pour y parvenir, le fabricant travaille sur plusieurs améliorations concrètes qui transformeront l’expérience utilisateur. Les appels vocaux ou vidéo et la navigation Web ne sont toutefois pas prévus pour le moment.

Voici les cinq axes de développement majeurs :

Une infrastructure pour les applications tierces : une API permettra aux développeurs d’intégrer eux-mêmes la connexion par satellite dans leurs services.

une API permettra aux développeurs d’intégrer eux-mêmes la connexion par satellite dans leurs services. Des cartes assistées par satellite : Apple Plans bénéficiera de cette technologie pour permettre aux utilisateurs de se repérer sans accès cellulaire ni Wi-Fi.

Apple Plans bénéficiera de cette technologie pour permettre aux utilisateurs de se repérer sans accès cellulaire ni Wi-Fi. Une messagerie plus riche : les messages envoyés par satellite pourront contenir des photos, en plus du texte actuel.

les messages envoyés par satellite pourront contenir des photos, en plus du texte actuel. Un « usage naturel » amélioré : le système vise à fonctionner même si l’iPhone est dans une poche, une voiture ou à l’intérieur, éliminant le besoin de pointer l’appareil vers le ciel.

le système vise à fonctionner même si l’iPhone est dans une poche, une voiture ou à l’intérieur, éliminant le besoin de pointer l’appareil vers le ciel. Le support de la 5G NTN : les iPhone 18 prévus pour l’an prochain devraient intégrer cette technologie qui autorise les antennes cellulaires à utiliser les satellites pour étendre leur couverture.

Un modèle économique en transition vers le payant

Si la fonction de SOS d’urgence par satellite actuelles sont gratuites, Apple préparerait un changement de modèle pour ses futures capacités étendues. La marque envisagerait de permettre aux utilisateurs de souscrire directement auprès des opérateurs de satellites pour accéder à ces nouveaux services. Cette approche éviterait à Apple de devenir lui-même un opérateur, une option qui a été discutée en interne puis écartée.

Le déploiement de ces nouveautés dépendra fortement des infrastructures existantes. Apple a déjà investi pour moderniser le réseau de son partenaire Globalstar, mais des mises à niveau supplémentaires seront nécessaires. Dans ce contexte, une acquisition de Globalstar par SpaceX, une autre entreprise clé du secteur avec son service Starlkin, pourrait considérablement accélérer le calendrier. Des discussions ont également eu lieu chez Apple concernant la création d’une offre payante spécifique en collaboration avec SpaceX pour garantir une connectivité étendue.