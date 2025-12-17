Une analyse approfondie d’un kit de débogage du kernel de macOS, brièvement mis en ligne par erreur sur le site d’Apple, a révélé des indices techniques majeurs sur l’iPad mini 8. Selon une personne qui a décortiqué les noms de code internes et a informé MacRumors, le futur iPad mini aurait le droit à la puce A20 Pro, contredisant ainsi les précédentes rumeurs qui anticipaient l’usage de l’A19 Pro.

Puce A20 Pro pour l’iPad mini 7 ?

Si ces informations se confirment, Apple alignerait sa petite tablette sur les standards de puissance les plus élevés, puisque l’A20 Pro est également attendue au cœur des iPhone 18 Pro de 2026. Ce processeur devrait bénéficier du procédé de gravure avancé en 2 nm de TSMC, promettant des gains en efficacité et en rapidité.

L’incertitude demeure toutefois entre l’A19 Pro (apparue sur l’iPhone 17 Pro) et cette nouvelle puce A20 Pro. Il est plausible qu’Apple ait testé plusieurs configurations en interne avant de trancher. Historiquement, la marque a parfois synchronisé ses lancements, comme en septembre 2021 où l’iPad mini partageait la puce A15 Bionic avec tous les iPhone 13. Une sortie à l’automne 2026 justifierait pleinement l’adoption de la puce la plus récente.

Au-delà du processeur, la fiche technique de ce futur iPad mini s’annonce intéressante. Les bruits de couloir évoquent l’intégration d’un écran OLED, marquant une évolution notable par rapport aux dalles LCD actuelles. Le design bénéficierait également d’une conception résistante à l’eau et d’un système de haut-parleurs repensé intégrant une technologie de vibration.

Le calendrier de lancement reste cependant flou. Alors que le modèle actuel, équipé de l’A17 Pro et compatible avec Apple Intelligence, a été dévoilé en octobre 2024, certaines sources suggèrent une présentation de cette nouvelle mouture dès l’année prochaine.