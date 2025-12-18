À partir d’aujourd’hui, Apple propose les App Store et les paiements alternatifs au Japon sur iPhone, à l’instar de ce que l’on retrouve en Europe. Mais pour Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, il y a un problème au niveau de la commission.

Epic Games a maintenant un problème avec Apple au Japon

C’est par le biais d’une série de messages sur X (ex-Twitter) que Tim Sweeney a critiqué la politique d’Apple :

Malheureusement, Fortnite ne reviendra pas sur iOS au Japon en 2025 comme promis. Apple était tenu d’ouvrir iOS aux boutiques concurrentes aujourd’hui, mais au lieu de le faire honnêtement, ils ont lancé une nouvelle parodie d’obstruction et de violation de la loi, au mépris total du gouvernement et du peuple japonais. Apple a fait un mauvais choix. Encore une fois. Ils facturent des frais abusifs de 21 % sur les paiements intégrés à des applications tierces et de 15 % sur les achats effectués sur le Web (une pratique déjà jugée illégale par la Cour fédérale américaine dans le cadre d’une procédure perdue par Apple pour outrage au tribunal et confirmée par la Cour d’appel du 9e circuit. Ils imposent une nouvelle commission de 5 % sur tous les revenus générés par les applications distribuées par des boutiques concurrentes et ont l’intention de surveiller toutes les transactions effectuées au sein de celles-ci à l’aide d’une API obligatoire. Il s’agit là d’une imposition flagrante de la part d’Apple sur la distribution et les paiements auxquels il n’est pas associé, une pratique déjà jugée illégale par les tribunaux américains et confirmée en appel. Il est évident qu’il ne peut y avoir de véritable concurrence et que les consommateurs ne peuvent en tirer aucun avantage lorsque Apple abuse de sa position entre les utilisateurs et les concurrents pour entraver les transactions honnêtes entre eux.

Au vu de la situation, Tim Sweeney annonce qu’Epic Games va déposer une plainte auprès de la commission japonaise du commerce équitable.

Pour rappel, Epic Games a déjà attaqué Apple en Europe et aux États-Unis.