L’application mobile de Tesla contient des références au système HarmonyOS de Huawei pour la gestion des clés de voiture, signalant une transition vers des clés numériques intégrées au niveau du système d’exploitation. Cet indice technique renforce la probabilité d’une future compatibilité avec Apple Car Key, le constructeur semblant vouloir s’affranchir de sa méthode propriétaire actuelle.

Vers le support d’Apple Car Key par Tesla

Jusqu’à présent, la fonctionnalité Phone Key de Tesla dépendait exclusivement d’une communication Bluetooth maintenue par l’application tournant en arrière-plan. La découverte par Not A Tesla App de mentions relatives aux Harmony Wallet Key Cards dans la version 4.52.0 indique un changement de stratégie. Contrairement à la méthode actuelle, une clé de voiture numérique réside directement dans le système d’exploitation et exploite des éléments matériels sécurisés.

Cette approche offre une meilleure fiabilité. Bien que le code ne cite pas encore explicitement l’application Cartes d’Apple ou Google Wallet, le fonctionnement sous-jacent imite les standards de l’iPhone et de l’Apple Watch. Le protocole d’Apple, lancé en 2020, stocke les clés dans l’enclave sécurisée de l’iPhone et permet des fonctions avancées comme le mode Express qui déverrouille le véhicule sans Face ID ou Touch ID et fonctionne même lorsque la batterie du téléphone est presque vide.

La Chine fait office de laboratoire

Les bouts de code identifiés visent spécifiquement HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei qui est très répandu en Chine. Tesla a pour habitude historique d’utiliser la Chine comme terrain d’essai pour ses nouvelles capacités logicielles avant de les déployer mondialement.

Cette implémentation initiale sur les appareils de Huawei suggère que Tesla valide la technologie avant une extension probable. L’adoption de clés au niveau du système d’exploitation permettrait d’utiliser le NFC ou l’Ultra Wideband (UWB) en plus du Bluetooth, alignant enfin les véhicules de Tesla sur les standards les plus robustes du marché mobile.

Le contexte concurrentiel pousse Tesla à évoluer rapidement. Plus tôt ce mois-ci, Rivian a officialisé le support natif des clés de voitures numériques avec Apple Car Key et Google Wallet via sa mise à jour logicielle 2025.46. D’autres acteurs majeurs comme Porsche, Toyota et General Motors semblent suivre cette même trajectoire ces dernières semaines. L’adoption de standards universels devient la norme, incitant Tesla à ne pas rester isolé avec sa solution propriétaire.