Apple est sur le point de proposer la mise à jour iOS 26.2.1 sur iPhone et iPad. La disponibilité serait une question de jours, mais il ne faut pas s’attendre à des nouveautés.

Bientôt la disponibilité d’iOS 26.2.1

MacRumors a repéré plusieurs iPhone tournant sous iOS 26.2.1 au niveau de ses visites. Cela confirme que des ingénieurs d’Apple testent actuellement la mise à jour pour s’assurer que tout fonctionne bien. L’un des tests consiste à utiliser Safari et visiter de nombreux sites pour voir s’ils affichent correctement.

Étant donné qu’il s’agit d’une version x.x.1, il ne faut pas espérer de nouvelles fonctionnalités. Apple devrait se charger de corriger quelques bugs ici et là. Il n’est pas impossible que la mise à jour bouche également quelques failles de sécurité. Cela reste à déterminer.

Il faut donc s’attendre à ce qu’iOS 26.2.1 soit disponible au téléchargement d’ici les prochains jours ou éventuellement la semaine prochaine. Une date de disponibilité exacte n’est pas encore connue.

De plus, il est bon de rappeler qu’iOS 26.3 sera la prochaine « grosse » mise à jour pour iPhone et iPad. Apple a déjà proposé une bêta en décembre pour les développeurs et testeurs publics. La deuxième bêta ne devrait d’ailleurs pas tarder. Quant à la version finale, il faudra probablement attendre la fin janvier, voire début février. Quelques nouveautés sont présentes, dont un nouvel outil de transfert de données d’iPhone vers Android, le transfert de notifications pour les montres connectées tierces en Europe et plus encore.