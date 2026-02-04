L’expérience sans contact sur iPhone s’apprête à connaître des améliorations. Le NFC Forum, organisme mondial de standardisation dont Apple est un membre influent, vient de dévoiler une feuille de route pluriannuelle avec plusieurs nouveautés. Ce plan identifie six axes de développement prioritaires qui redéfiniront les usages de la technologie NFC (Near Field Communication) dans les années à venir.

Des nouveautés à venir pour le NFC sur iPhone

La transformation qui devrait intéresser le plus concerne la vitesse. Le NFC Forum travaille sur une augmentation des débits de transfert de données, visant des performances jusqu’à huit fois supérieures aux standards actuels. En parallèle, l’interopérabilité des lecteurs sera optimisée grâce à de nouveaux protocoles de tests applicatifs de bout en bout. L’expérience utilisateur devrait également gagner en fluidité avec la généralisation de la fonctionnalité « tap » polyvalente : un seul contact permettra de déclencher plusieurs actions distinctes selon le contexte, le lecteur étant capable de demander précisément les identifiants nécessaires pour chaque opération.

Au-delà du simple échange de données, le NFC s’attaque à l’énergie. L’organisme amorce le chantier des caractéristiques de recharge sans fil de nouvelle génération. L’objectif est d’atteindre des niveaux de puissance plus élevés et de prendre en charge des appareils dotés de récepteurs multiples. Si cette technologie se limitait jusqu’ici aux petits accessoires basse consommation, ces nouveaux standards pourraient élargir son champ d’application aux futurs appareils mobiles.

D’autre part, la sécurité occupe une place centrale dans cette stratégie. La feuille de route prévoit la publication du tout premier « Profil de sécurité des contrôleurs NFC » qui fixera les exigences minimales pour le matériel. Les travaux incluent également des protections contre les attaques par relais et une anticipation des menaces liées à l’informatique post-quantique. Le domaine des clés numériques continue par ailleurs d’être exploré pour répondre à des besoins industriels de plus en plus variés.

Apple déjà engagé dans l’ouverture du NFC

Cette annonce fait écho aux initiatives récentes d’Apple en la matière. L’an dernier, le fabricant a déployé Tap to Pay à l’international, transformant l’iPhone en terminal de paiement pour les commerçants sans matériel additionnel. Sous la pression réglementaire de l’Union européenne, Apple a également dû ouvrir davantage l’accès à la puce NFC de ses iPhone. Cette ouverture permet désormais à des concurrents comme PayPal ou Curve de proposer leurs propres solutions de paiement sans contact sur iOS en Europe, préfigurant un écosystème où ces futures normes trouveront un terrain d’application idéal.