Curve vient de déployer Curve Pay, son système de paiement sans contact, pour les utilisateurs d’iPhone dans l’Union européenne, s’appuyant sur la puce NFC et venant ainsi concurrencer Apple Pay. Cette nouveauté, rendue possible par le Digital Markets Act (DMA), est disponible en Europe. PayPal a récemment sa propre solution, mais uniquement en Allemagne.

Curve Pay comme alternative à Apple Pay

Curve Pay permet de réaliser des paiements sans contact directement depuis un iPhone, sans passer par Apple Pay ou l’application Cartes (Wallet). Contrairement aux portefeuilles numériques classiques, Curve agit comme une autorité de paiement indépendante. Les utilisateurs peuvent lier plusieurs sources de paiement, y compris des cartes bancaires et des comptes PayPal, et réattribuer des transactions à différentes cartes après le paiement. Cette flexibilité distingue Curve des solutions traditionnelles.

Le système offre également des analyses de dépenses en temps réel et des programmes de cashback automatisés. Grâce à son architecture de « portefeuille échelonné », il donne aux utilisateurs un contrôle sur leurs transactions. Déjà forte de plus de six millions d’utilisateurs sur Android, Curve s’ouvre désormais aux possesseurs d’iPhone en Europe, renforçant sa présence sur le marché.

Une ouverture grâce au DMA

L’accès à la puce NFC d’Apple, désormais disponible pour les applications bancaires et de portefeuille dans l’Espace économique européen (27 pays de l’UE plus Islande, Liechtenstein et Norvège), résulte du DMA. Cette réglementation a contraint Apple à ouvrir son écosystème, permettant à des acteurs comme Curve et PayPal de proposer des alternatives à Apple Pay. PayPal avait ouvert la voie en Allemagne ce mois-ci et des banques coopératives allemandes prévoient de lancer leur propre solution NFC via leur application bancaire en septembre.

Il est certain que Curve Pay et d’autres solutions vont avoir un impact sur les Européens. Plusieurs banques pourraient abandonner Apple Pay (étant donné qu’Apple prend une commission à chaque transaction) et préférer leur propre solution. L’avantage est que l’utilisateur ne devrait pas vraiment être perdu, puisqu’un double appui sur le bouton latéral permet de payer, que ce soit avec Apple Pay, Curve Pay ou d’autres solutions. En revanche, il n’y a pas le support pour l’Apple Watch avec les services tiers car le DMA ne l’impose pas. Apple Pay l’a en revanche.