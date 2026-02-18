iOS 26.4 propose une nouvelle donnée pour le suivi de l’heure de coucher moyenne au niveau de l’application Santé d’Apple sur iPhone. La mise à jour réintègre également le niveau d’oxygène sanguin pour le graphique des signes vitaux aux États-Unis. Ce sont nouveautés portées par des logiques très différentes.

Image MacRumors

Du nouveau pour le suivi du sommeil avec iOS 26.4

Dans la section Sommeil de l’application Santé, un nouveau bloc met en avant l’heure à laquelle l’utilisateur s’est couché la veille et sa moyenne calculée sur les 14 derniers jours. Cette donnée vient compléter (sans la remplacer) la durée moyenne de sommeil sur sept jours déjà présente depuis iOS 26.3.

D’autre part, il y a le retour aux États-Unis du taux d’oxygénation au niveau de la section des signes vitaux, toujours dans l’application Santé. Jusqu’ici, la mesure existait bien en tant que statistique isolée, mais elle n’apparaissait pas dans le graphique quotidien de la vue d’ensemble. Cela s’explique directement par le litige opposant Apple à Masimo aux États-Unis.

La société Masimo a accusé Apple de violation de ses brevets liés au système de taux d’oxygénation avec les capteurs d’Apple Watch et a obtenu une décision d’interdiction d’importation de l’International Trade Commission (ITC) américaine. Apple avait dû désactiver cette fonction sur les Apple Watch vendues aux États-Unis dès le début de 2024 pour maintenir ses ventes.

En août 2025, Apple a pu la réactiver, mais uniquement en lecture sur iPhone. Conséquence directe : il reste toujours impossible d’avoir la fonction d’oxygène sanguin avec l’Apple Watch et de consulter le résultat directement au poignet aux États-Unis. Le reste du monde n’est pas concerné par cette restriction.

iOS 26.4 est actuellement disponible en bêta aux développeurs et aux testeurs publics, avec un déploiement grand public prévu au printemps.