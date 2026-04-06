Cela fait 2 000 jours qu’Apple a présenté le HomePod mini, un cap rare pour un produit de la firme de Cupertino encore privé de seconde génération. Cette longévité met surtout en lumière que l’enceinte la plus accessible d’Apple n’a presque pas bougé, alors même qu’un successeur est déjà prêt en coulisses.

2 000 jours plus tard, le HomePod mini n’a pas bougé

Apple avait lancé le HomePod mini comme une enceinte grand public pensée pour toute la maison, bien différente du HomePod original plus axé sur l’audio premium. Présenté le 13 octobre 2020 lors de la keynote de l’iPhone 12, l’appareil est arrivé à 99 euros, avec des précommandes ouvertes le 6 novembre et une disponibilité le 16 novembre, avant de passer à 109 euros en 2023.

Ce positionnement expliquait sa place dans la gamme. Apple misait sur un format sphérique compact, l’usage de Siri, le pilotage de la maison connectée et un son à 360 degrés pour en faire une enceinte facile à multiplier dans un foyer.

Le plus frappant n’est pas l’âge du HomePod mini, mais l’absence de révision technique. Depuis son lancement, l’enceinte connectée conserve la puce S5, déjà utilisée dans l’Apple Watch Series 5, ainsi qu’un seul transducteur à large bande, deux radiateurs passifs et un ensemble de quatre micros.

Sa base technique reste donc celle de 2020. Le HomePod mini prend toujours en charge le Wi‑Fi 802.11n (Wi-Fi 4), le Bluetooth 5.0, l’Ultra Wideband pour les fonctions de proximité et Thread pour agir comme hub domotique, mais le cœur du matériel n’a pas évolué au-delà de ces fondations initiales.

Apple n’a en réalité touché qu’à l’apparence extérieure. En 2021, le fabricant a ajouté les coloris bleu, jaune et orange aux versions blanche et gris sidéral, avant de remplacer ce gris sidéral par une variante minuit proche, sans modifier le reste du produit. C’est ce qui fait aujourd’hui du HomePod mini l’un des appareils Apple les plus durables sans améliorations des caractéristiques techniques.

Le successeur bloqué par la sortie de Siri IA

Le successeur est pourtant attendu depuis un moment. Les attentes les plus constantes portent sur une puce plus récente que la S5, avec des gains en réactivité, en audio computationnel et en marge de manœuvres pour de futures fonctions de Siri.

D’autres évolutions sont aussi évoquées pour cette future génération. Une puce Ultra Wideband de deuxième génération et une puce Apple N1 pour le Bluetooth et le Wi‑Fi font partie des pistes mentionnées.

Mais la question n’est plus seulement celle des composants. Le nouveau HomePod mini serait prêt à être lancé depuis la fin de l’an dernier, mais Apple attendrait de proposer le nouveau Siri IA afin de proposer son enceinte connectée.

Si l’on en croit les multiples indiscrétions, il faudra attendre iOS 27 pour profiter du nouveau Siri IA. Apple annoncera iOS 27 le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. La bêta suivra dans la foulée.