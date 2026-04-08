Apple suit un plan structuré en trois phases pour « réinventer » le design de l’iPhone d’ici 2027, selon Bloomberg. Ce chantier constitue une priorité pour les dirigeants, à commencer par John Ternus, vice-président responsable de l’ingénierie matérielle et principal candidat pressenti pour succéder à Tim Cook à la tête d’Apple.

Un nouveau design d’iPhone de 2025 à 2027

La première étape est déjà derrière : en septembre 2025, Apple a présenté les iPhone 17 Pro avec leur nouveau design en aluminium et ce qu’Apple appelle le plateau (à savoir le bloc photo) intégrant les trois capteurs. Il y a également la zone en Ceramic Shield dédiée au MagSafe. L’iPhone Air, le smartphone plus fin de l’histoire d’Apple , complétait cette première vague.

Cette année marque l’acte central du plan avec le lancement attendu du premier iPhone pliable, qui pourrait avoir pour nom iPhone Ultra et non Fold. Le format retenu est celui d’un livre avec un écran intérieur de 7,7 pouces et un écran extérieur de 5,3 pouces, similaire au Galaxy Z Fold 7 de Samsung. L’appareil embarquerait deux capteurs capteurs au dos, un capteur frontal et un bouton avec le capteur d’empreintes Touch ID en lieu et place de la reconnaissance faciale Face ID. Si les premières rumeurs avait évoqué un pli quasi invisible une fois le smartphone ouvert, les récentes fuites indiquent que la technologie retenue réduit le pli sans l’éliminer totalement. iOS 27 réservera pour sa part des fonctionnalités exclusives, dont l’affichage d’applications côte à côte et des outils de multitâche inspirés d’iPadOS.

L’acte final se jouera en 2027 avec l’iPhone des 20 ans. Les fuites convergent vers un appareil à la silhouette en verre courbé, sans aucune encoche ni poinçon, la caméra frontale étant dissimulée sous l’écran. L’ambition est important et Apple ne l’a pas encore concrétisée techniquement : si la qualité d’image de la caméra sous l’écran reste insuffisante, le design devra être revu.