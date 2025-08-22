Apple n’a pas encore officialisé les iPhone 17, mais il y a déjà des références sur le site de SFR. L’opérateur « confirme » les noms des quatre modèles à venir.

Un leak de SFR pour les iPhone 17

Un lecteur de Numerama a voulu profiter du service client de SFR RED et a eu le droit à une liste de 22 accessoires faisant référence aux iPhone 17. La liste indique bien les noms iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Une telle fuite peut surprendre : SFR est-il réellement au courant des prochains iPhone, alors que l’officialisation ne devrait pas intervenir avant le 9 septembre ? Naturellement, certains pourraient penser que la réponse à cette question est « oui », étant donné qu’il s’agit d’un opérateur clé. Et pourtant, Apple attend généralement le dernier moment pour briefer les opérateurs et revendeurs au sujet de ses nouveaux produits. C’est notamment pour limiter au maximum les leaks des appareils.

Vraie fuite ?

La question à se poser ici est : est-ce que SFR est bien au courant des iPhone 17 et a donc fait une gaffe en les listant trop tôt ? Ou bien l’opérateur se base-t-il uniquement sur les rumeurs ? L’élément le plus intriguant est le nom iPhone 17 Air. Cela fait des mots maintenant qu’il s’agit du nom utilisé officieusement pour désigner le prochain modèle ultra-fin (les rumeurs parlent d’une épaisseur de 5,5 mm). Mais est-ce qu’Apple va réellement choisir cette appellation ?

La liste avec les 22 accessoires pour les iPhone 17 comprend des coques en « silicone frost » en beige, noir, violet, bleu ciel et bleu pastel. À voir s’il s’agit de coques venant d’Apple ou d’un accessoiriste. Aux dernières nouvelles, Apple proposera des coques « TechWoven ».

Pour rappel, Boulanger avait leaké à sa façon l’iPhone 16e en début d’année. Le commerçant avait listé le produit en indiquant « Smartphone APPLE nouveau smartphone à venir iPhone », tout en parlant d’iPhone SE dans la description. Il se trouve que ce ne fut pas le bon nom.