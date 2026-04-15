À deux mois de la WWDC 2026, Apple envoie une large partie des ingénieurs de Siri en formation pour qu’ils apprennent à coder avec les outils d’intelligence artificielle. Selon The Information, la formation se déroulera sur plusieurs semaines. Ce choix souligne le retard pris par l’équipe au moment où Apple prépare une version IA de Siri pour iOS 27.

Une formation pour coder avec l’IA

Apple ne vide pas totalement l’équipe de Siri. Environ 60 personnes restent mobilisées sur le développement de l’assistant, tandis que 60 autres évaluent ses performances, avec un travail centré sur le respect des standards de sécurité et sur la capacité de Siri à comprendre puis exécuter les demandes des utilisateurs.

La décision vise aussi une faiblesse interne bien identifiée. Le développement avec des outils d’IA est devenu la norme pour beaucoup d’équipes, mais celle de Siri n’en tire pas pleinement parti. Certaines équipes d’Apple consacrent déjà une part importante de leur budget à Claude Code, alors que Siri traîne en interne une réputation d’équipe en retard.

Cette formation intervient après l’échec de la version Apple Intelligence de Siri annoncée pour iOS 18 lors de la WWDC 2024. Ce revers a déclenché une réorganisation importante au sein d’Apple.

John Giannandrea a quitté la direction de l’IA à la fin de 2025 et doit quitter Apple cette semaine après l’acquisition définitive de ses actions. Craig Federighi supervise désormais le développement de l’IA chez Apple. Mike Rockwell, connu pour avoir dirigé le développement du Vision Pro, prend la tête de Siri.

Apple a aussi changé d’approche technologique. Sous la responsabilité de Craig Federighi, l’entreprise a conclu un accord avec Google pour faire tourner Siri et d’autres fonctions d’IA avec les modèles Gemini.