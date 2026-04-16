Apple a cessé de signer iOS 26.4 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Il n’est plus possible d’installer iOS 26.4

La version finale d’iOS 26.4 est disponible depuis le 24 mars. Cette version a apporté de nouveaux emojis, des améliorations du clavier, une amélioration d’Apple Music avec des fonctions comme Playlist Playground et de nouveaux contenus liés aux concerts, ainsi que des ajustements d’accessibilité et de sécurité. La mise à jour a aussi ajouté des options pour les sous-titres, le partage de connexion et quelques nouveautés pour les applications Rappels et Podcasts. En outre, elle a bouché 38 failles de sécurité.

La version qu’Apple signe actuellement (et qui peut donc être installée) est iOS 26.4.1. Cette mise à jour est disponible depuis le 9 avril. Elle corrige un bug empêchant la synchronisation des données des applications avec iCloud. Elle a également activé par défaut la fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » sur les iPhone et iPad gérés par des entreprises.

Apple travaille déjà sur la prochaine version, à savoir iOS 26.5. Elle est maintenant disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics. Apple n’a pas encore communiqué une sortie de sortie pour la version finale de cette mise à jour. Mais cela devrait logiquement être une question de semaines.