Mike Rockwell, chargé de remettre Siri sur les rails avec la version IA, a envisagé de quitter Apple ou de passer à un rôle de conseiller. Ce possible recul illustre les tensions internes qui entourent la réorganisation de l’intelligence artificielle chez Apple, à l’heure où John Ternus s’apprête à prendre la tête du groupe.

Une promotion stratégique qui n’a pas réglé sa position interne

Mike Rockwell a été propulsé au premier plan quand Tim Cook a perdu confiance dans les efforts IA jusque-là pilotés par John Giannandrea. Apple lui a alors confié la refonte de Siri IA en misant sur sa capacité à débloquer des projets techniquement complexes, comme il l’avait fait avec l’Apple Vision Pro.

Mais cette montée en responsabilité ne lui aurait pas donné l’espace attendu. Selon Bloomberg, Mike Rockwell aurait des réserves à l’idée de rendre des comptes à Craig Federighi, désormais superviseur global des efforts IA d’Apple, et souhaiterait un rôle plus important dans l’entreprise.

Le dossier dépasse donc le seul avenir personnel de Mike Rockwell. Il renvoie aussi à une trajectoire interne autrefois plus ambitieuse, quand le responsable de Siri IA semblait pouvoir prétendre à une fonction structurante sur la feuille de route d’Apple, dans un contexte où le fabricant voyait les appareils portés sur la tête comme un pilier possible de son futur après l’iPhone.

Cette perspective s’est assombrie avec les mauvaises ventes du Vision Pro. Le premier casque n’a pas convaincu le grand public en raison de son prix et de son poids, même si Apple continue de travailler sur des lunettes connectées et d’autres appareils portables.

Mike Rockwell ne devrait toutefois pas partir immédiatement. Un départ serait peu probable avant l’achèvement de la prochaine grande mise à niveau de Siri (qui arrivera avec iOS 27), ce qui fait de son cas un test révélateur de la capacité du futur Apple de John Ternus à retenir ses profils clés.