Apple n’aurait pas seulement retardé l’iPhone 18 standard au début 2027 à cause des tensions d’approvisionnement, notamment en pleine pénurie de RAM. Le fabricant aurait surtout choisi de donner plus de temps à l’iPhone 17 pour s’installer sur le marché avant l’arrivée d’un successeur moins ambitieux sur le plan technique, révèle le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo.

D’un côté, Apple allongerait la vie commerciale de l’iPhone 17 avec son prix actuel, voire en le baissant un petit peu. De l’autre, la marque se donnerait davantage d’air pour lancer un iPhone 18 revu à la baisse sans devoir l’exposer trop tôt à la comparaison avec les iPhone 18 Pro.

Le point clé tient au calendrier chinois. Apple chercherait à sécuriser assez d’iPhone 17 pour peser pendant le Singles Day (fête des célibataires), moment crucial pour les ventes de smartphones afin de consolider sa position avant de remplacer ce modèle par un iPhone 18 moins bien armé.

Ainsi, un iPhone 18 revu à la baisse passerait plus facilement s’il arrivait environ 18 mois après l’iPhone 17, une fois que ce dernier aurait déjà occupé durablement le segment standard et aurait capté une part du marché face à Android.

Apple rapprocherait aussi l’iPhone 18 de l’iPhone 18e

Cette explication prolonge une série de rumeurs déjà orientées dans le même sens. Fixed Focus Digital évoque depuis peu des concessions sur la fabrication, l’écran et la puce de l’iPhone 18, au point qu’Apple pourrait même ajuster le nom du processeur pour rendre ce déclassement moins visible.

Le développement parallèle de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e en juin irait dans la même direction. Le leaker affirme que certaines pièces sont déjà interchangeables entre les deux smartphones, ce qui renforcerait l’idée d’un rapprochement concret entre le modèle standard et sa version moins chère.

Le nouveau calendrier de gamme commence aussi à prendre forme. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Ultra arriveraient à l’automne 2026, tandis que l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 attendront le printemps 2027.