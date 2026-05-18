2026 ne s’annonce pas comme une année de rupture pour l’Apple Watch. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple préparerait seulement des évolutions limitées, aussi bien pour le matériel que pour watchOS 27, sans transformation majeure pour l’Apple Watch Series 12 ni pour l’Apple Watch Ultra 4.

watchOS 27 miserait sur de petites retouches

Cela confirme surtout un ralentissement déjà visible depuis plusieurs générations. Les nouveautés avancent désormais par petites touches, même si l’Apple Watch reste très solide sur des points clés comme l’écran, les fonctions disponibles et les capteurs liés à la santé.

Il y aurait malgré tout quelques ajouts concrets dans la prochaine version du système. watchOS 27 accueillerait notamment un nouveau cadran modulaire, accompagné de plusieurs améliorations plus discrètes au-delà des habituels correctifs et optimisations de performances.

Autrement dit, Apple ne laisserait pas complètement sa montre en pilotage automatique. Mais l’essentiel des nouveautés de 2026 semble devoir rester mesuré, sans annonce capable de repositionner fortement la gamme.

Aussi, l’Apple Watch ne mise pas vraiment sur l’intelligence artificielle. L’une des explications tient à ses limites matérielles, avec une mémoire vive limitée qui réduit forcément ce qu’une plateforme d’IA peut faire sur un si petit appareil. Ce point est important car il montre que la montre reste contrainte par son format. Apple pourra continuer à enrichir l’expérience, mais pas au prix d’un bond brutal vers des usages IA comparables à ceux d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac.

Le nouveau design de l’Apple Watch attendra

Les rumeurs d’une Apple Watch profondément repensée reviennent pourtant depuis des années. Entre l’idée d’une « Apple Watch X » et celle d’un bracelet à fixation magnétique, plusieurs pistes ont circulé sans jamais se concrétiser dans un produit réel.

Pour ceux qui espèrent une vraie refonte visuelle, l’échéance se déplacerait encore. Une rumeur situe désormais le prochain changement de design majeur en 2028, ce qui laisse aux Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 une mission plus modeste : convaincre par les performances, les capteurs et les fonctions logicielles.