Apple compte s’appuyer sur le WWDC 2026, qui débute le 8 juin, pour revendiquer 15 ans d’expertise en conception de puces comme avantage concurrentiel face aux stratégies de déploiement massif des data centers de ses rivaux. L’idée est de mettre en avant l’usage de l’intelligence artificielle en local avec iOS 27, révèle The Information.

L’IA locale comme argument de confidentialité

Apple prévoit de démontrer comment ses puces conçues pour les iPhone, Apple Watch et Mac lui permettent de traiter des requêtes IA directement sur les appareils, sans passer par le cloud. La société positionnera cette capacité d’inférence locale comme une alternative à la fois plus respectueuse de la vie privée et moins coûteuse que les infrastructures cloud massives déployées par ses concurrents.

Cette stratégie s’accompagne d’un travail de réduction des modèles IA. Avec iOS 27, Apple utilisera une version étendue de Gemini de Google pour entraîner par distillation un modèle plus compact, capable de fonctionner sur ses appareils. Pour accélérer cette démarche, la société envisage des acquisitions, dont celle de Liquid AI, une start-up du Massachusetts spécialisée dans l’exécution de modèles IA en local.

Le modèle Gemini complet de Google compte des milliers de milliards de paramètres, une charge que l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple, qui repose sur les mêmes puces Apple Silicon que les Mac, n’a pas réussi à absorber. Apple a donc approuvé le recours à Google Cloud pour traiter les requêtes les plus complexes, en s’appuyant sur la technologie Confidential Compute de Nvidia qui chiffre les données et les modèles pendant leur traitement au prix d’un léger ralentissement.

Apple Intelligence va se relancer à la WWDC 2026

Ce choix marque un recul notable par rapport aux annonces de la WWDC 2024, lors de laquelle Apple avait affirmé que toutes les requêtes cloud transiteraient exclusivement par sa propre infrastructure Private Cloud Compute avec l’aide de ses puces Apple Silicon. Le fabricant conservera néanmoins cette appellation malgré l’élargissement de l’infrastructure à des serveurs tiers.

Pour rappel, l’annonce d’Apple Intelligence a eu lieu lors de la WWDC 2024, mais son déploiement a été freiné par un accueil tiède des premières fonctions et un retard prolongé du nouveau Siri IA. Le WWDC 2026 doit servir à relancer la narrative, présenter les fonctions retardées et en dévoiler de nouvelles.