Avec Debut at the BBC Proms, Apple Vision Pro accueille son expérience Apple Immersive Video la plus longue à ce jour. Cette captation de 35 minutes suit le pianiste Lukas Sternath au Royal Albert Hall, dans une interprétation de Grieg pensée dès l’origine pour le format immersif du casque.

Une production indépendante de la retransmission télévisée

Le projet, réalisé par Ian Russell pour Livewire Pictures et BBC Arts, ne consistait pas à adapter une émission classique à Vision Pro. « C’était un enregistrement totalement distinct », explique le réalisateur. « La seule captation vidéo du concert de Lukas était celle destinée à Apple Immersive. »

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Cinq caméras Blackmagic URSA Cine Immersive, équipées chacune de deux capteurs 8K, ont été mobilisées pour filmer l’événement. Ce dispositif devait restituer une image stéréoscopique à 180 degrés, tout en laissant au spectateur la liberté de regarder autour de lui.

Filmer un orchestre avec de nouvelles règles

Dans un espace déjà occupé par les musiciens, les instruments et les équipes techniques, le placement des caméras est devenu un enjeu majeur. Les objectifs fixes empêchent de zoomer ou de recadrer après coup, tandis que les recommandations d’Apple imposaient de maintenir une certaine distance avec les artistes.

Ian Russell reconnaît avoir dû abandonner une partie de ses repères de réalisateur : « J’avais l’impression de devoir repartir de zéro. Comme un poisson hors de l’eau. » Le défi ne concernait pas seulement l’image, mais aussi la mise en scène d’un public capable de porter son regard dans toutes les directions.

Un montage ralenti par les rendus haute définition

La postproduction a également demandé une grande patience. Selon Ian Russell, un test sur une courte séquence pouvait nécessiter près d’une demi-heure de rendu. « On apprenait très vite à travailler par fragments de trente secondes », raconte-t-il.

C’est peu dire que les coulisses de cette expérience immersive illustrent les contraintes encore inédites de la vidéo immersive. Le jeu semble tout de même en valoir la chandelle : au final, le spectateur est placé au plus près des musiciens, une mise en présence virtuelle qu reste l’atout numéro un du Vision Pro et de ses excellentes dalles microOLED.