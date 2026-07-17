1Password se met à l’heure des agents IA. Le gestionnaire de mots de passe prend désormais en charge Claude, afin de permettre à l’assistant d’Anthropic d’effectuer des tâches dans le navigateur nécessitant une connexion, sans jamais accéder directement aux identifiants sensibles de l’utilisateur.

Des connexions validées par l’utilisateur

Lorsqu’une action menée par Claude nécessite une authentification, 1Password affiche la demande, précise quel identifiant est requis et pourquoi. L’utilisateur doit alors approuver l’accès, notamment via une validation biométrique. Une fois l’autorisation donnée, 1Password injecte directement le mot de passe ou le code à usage unique dans la page web concernée.

Évidemment, les éléments chiffrés et protégés (identifiants/mots de passe) ne sont pas transmis au modèle, n’entrent pas dans le contexte de Claude, ne sont pas stockés dans sa mémoire et ne transitent pas par les systèmes d’Anthropic. 1Password résume son approche comme un accès aux identifiants « sans exposition des identifiants ».

Un mode spécial pour les agents IA dans le navigateur

L’extension 1Password introduit aussi un Agentic Mode. Quand un agent IA prend le contrôle du navigateur, l’interface du coffre se verrouille automatiquement afin d’éviter l’affichage accidentel de mots de passe. Claude ne peut utiliser que les connexions explicitement validées, pour la tâche en cours, puis l’accès prend fin.

Pour l’instant, l’intégration concerne uniquement les identifiants et les codes temporaires. Les cartes bancaires et les identités enregistrées dans 1Password ne sont pas encore prises en charge.

1Password pour Claude est disponible sur Mac pour les abonnés individuels, famille et entreprise, avec un forfait Claude Pro, Max, Team ou Enterprise.