Une analyse qui se base sur les données venant du piratage de Tata Electronics, un fournisseur d’Apple, révèle que l’iPhone 18 Pro Max va intégrer un capteur photo à ouverture variable pour sa caméra principale. Cette fonction marquera une première pour le modèle Pro Max d’Apple, alors que son statut reste incertain pour l’iPhone 18 Pro.

Des capteurs presque inchangés sur l’iPhone 18 Pro Max

Cette nouveauté a toutefois un coût direct : le prix du capteur à ouverture variable serait en hausse de 50 % pour Apple, une augmentation qui pourrait se répercuter sur le prix final des iPhone 18 Pro. Ce scénario s’inscrirait dans une tendance déjà observée sur les Mac et les iPad, dont les prix ont récemment augmenté, laissant présager une inflation tarifaire plus large chez Apple.

Sur l’iPhone 18 Pro Max, seul le capteur photo principal évoluerait réellement, avec le passage au Sony IMX905 qui remplacerait l’actuel IMX903, tout en conservant la même taille de pixel de 1,22 μm. Les autres capteurs resteraient identiques à ceux présents sur l’iPhone 17 Pro Max :

Sony IMX973 pour le téléobjectif

Sony IMX972 pour l’ultra grand-angle

Sony IMX914 pour le capteur photo à l’avant

Sony IMX591 pour le scanner LiDAR

Ce maintient de la plupart des capteurs suggère que l’essentiel des nouveautés cette année se concentrera sur l’ouverture variable plutôt que sur un renouvellement complet de la partie photo.

D’autre part, le design extérieur des iPhone 18 Pro resterait globalement inchangé, avec toutefois une légère augmentation de l’épaisseur destinée à accueillir des batteries de plus grande capacité. Apple prévoit de lancer les iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre, en même temps que son premier iPhone pliable (iPhone Ultra).