Il va y avoir du changement à l’arrière de l’iPhone 18 Pro et cela se traduira par un bloc photo plus gros. Ce sera la même chose pour l’iPhone 18 Pro Max.

Un bloc photo plus épais sur les iPhone 18 Pro

La raison du bloc photo plus épais sur les iPhone 18 Pro est qu’Apple va proposer du nouveau au niveau du capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels. Celui-ci proposera une ouverture variable, comme le rappelle le leaker Digital Chat Station. Ce type d’ouverture permet de laisser entrer plus de lumière en basse luminosité, d’en limiter l’excès dans les scènes très éclairées et d’offrir davantage de contrôle sur la profondeur de champ.

Des maquettes de l’iPhone 18 Pro en avril ont révélé que l’épaisseur de l’iPhone 18 Pro Max (en incluant les capteurs photo) est de 13,77 mm. En comparaison, celle pour l’iPhone 17 Pro Max est de 12,92 mm.

D’autres rumeurs ont déjà signalé que les iPhone 18 Pro et Pro Max seront plus épais et plus lourds que leurs prédécesseurs.

Reste à savoir maintenant quel sera le prix des iPhone 18 Pro. Et pour le coup, cela risque de piquer. Tim Cook, le patron d’Apple, a confirmé cette semaine que les prix vont augmenter pour les produits. Il n’a pas donné de liste ni de tarifs précis, mais on se doute bien que les iPhone ne vont pas y échapper.

La hausse des prix s’explique par la pénurie de RAM qui touche tout le secteur de la tech. Hier, une analyse a révélé que le prix de l’iPhone 18 Pro pourrait être en hausse de 27 % par rapport à l’iPhone 17 Pro.