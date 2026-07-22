Apple rend disponible une mise à jour de son application Apple Invitations sur iPhone qui passe en version 1.10. Elle propose deux nouveautés.

Deux nouveautés pour Apple Invitations

Voici ce qu’indique Apple dans ses notes de version :

Les hôtes et les invités peuvent désormais réagir aux réponses avec des Emoji, ce qui permet à tout le monde de manifester son enthousiasme à mesure que la liste des invités se constitue.

Une animation de confettis apparaît désormais lorsque les invités répondent, ce qui donne à chaque réponse un air de fête.

Cette mise à jour apporte des correctifs et améliore les performances.

Pour rappel, Apple a annoncé cette application l’an dernier. Voici comment l’entreprise la présente :

Créez des invitations uniques et rassemblez des personnes pour les moments les plus marquants de la vie. Personnalisez l’arrière-plan de votre invitation à l’aide d’une photo de votre photothèque ou en choisissant un arrière-plan avec Emoji pour donner vie à votre événement. Consultez facilement qui sera présent et assurez-vous que vous ne manquerez aucun moment important en ajoutant un album partagé directement à l’événement. Que vous assistiez à un événement ou que vous en organisiez un vous-même, Invitations vous permet de faire facilement la fête.

L’application Apple Invitations est disponible au téléchargement sur l’App Store. Il y a un élément à prendre en compte : n’importe qui peut répondre aux invitations, mais la création d’invitations requiert un abonnement à iCloud+. L’abonnement débute à 0,99 €/mois.