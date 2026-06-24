Apple propose une mise à jour de son application Apple Invitations, qui passe en version 1.9.0. C’est l’occasion d’avoir trois nouveautés avec la nouvelle version.

Trois nouveautés pour Apple Invitations

Voici les trois nouveautés et les correctifs de la version 1.9.0 de l’application Apple Invitations :

Il est désormais possible de définir plusieurs hôtes, ce qui vous permet de planifier et de gérer facilement votre fête avec d’autres personnes.

Profitez de nouveaux arrière-plans pour créer l’ambiance idéale pour vos prochains évènements, qu’il s’agisse d’une rencontre autour d’un café, d’une dégustation de thé aux perles, d’une soirée crème glacée, et plus encore.

Les hôtes peuvent désormais permettre à tous les participants de consulter la liste des invités.

Cette mise à jour apporte des correctifs et améliore les performances.

Pour rappel, Apple a annoncé cette application l’an dernier.Voici comment la société la présente :

Créez des invitations uniques et rassemblez des personnes pour les moments les plus marquants de la vie. Personnalisez l’arrière-plan de votre invitation à l’aide d’une photo de votre photothèque ou en choisissant un arrière-plan avec Emoji pour donner vie à votre événement. Consultez facilement qui sera présent et assurez-vous que vous ne manquerez aucun moment important en ajoutant un album partagé directement à l’événement. Que vous assistiez à un événement ou que vous en organisiez un vous-même, Invitations vous permet de faire facilement la fête.

L’application Apple Invitations est disponible au téléchargement sur l’App Store. Il y a un élément à prendre en compte : n’importe qui peut répondre aux invitations, mais la création d’invitations requiert un abonnement à iCloud+. L’abonnement débute à 0,99 €/mois.