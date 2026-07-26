Apple va proposer cette année ses nouvelles montres connectées : l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4. Aucune refonte majeure du design n’accompagnera ce lancement, selon Mark Gurman de Bloomberg. Les changements majeurs arriveront plus tard, avec notamment un capteur de détection glycémique qui était déjà en préparation lorsque Steve Jobs était le patron d’Apple.

Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 en septembre

Trois modèles sont en phase de test avancée. L’Apple Watch Series 12 se déclinera sans surprises en deux versions, Wi-Fi (nom de code N237) et Wi-Fi + cellulaire (N238), accompagnée de l’Apple Watch Ultra 4 (N240). Apple ne prévoit pas le lancement de l’Apple Watch SE 4 pour cette année, ce qui n’est pas réellement une surprise au vu des l’Apple Watch SE 3 qui a vu le jour il y a presque un an. De plus, l’Apple Watch SE ne suit pas un rythme annuel pour les nouveaux modèles.

Pour ce qui est des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4, le design général ne changera pas. Par contre, la puce principale sera enfin mise à jour avec une amélioration attendue côté performances et vitesse. Il est bon de rappeler qu’Apple n’a pas amélioré significativement ses processeurs depuis la puce S9 de 2023. Les nouveautés se concentreront ailleurs, notamment sur des améliorations en matière de santé et d’activités physiques liées au suivi.

Mais les « vraies » nouveautés sont pour plus tard. Apple travaille sur une refonte plus importante de sa montre, attendue dans un ou deux ans. La mesure de glycémie, projet lancé du temps de Steve Jobs, devrait faire partie d’une future génération, tout comme un possible retour du modèle SE.