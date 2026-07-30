Goldman Sachs affiche une grosse confiance envers Apple à l’approche de ses résultats du troisième trimestre fiscal 2026. La banque d’affaires relève son objectif de cours sur l’action AAPL de 340 à 370 dollars (environ 325 euros).

Des revenus portés par l’iPhone et le Mac

Pour le trimestre couvrant avril à juin, les analystes anticipent un chiffre d’affaires de 110,1 milliards de dollars, environ 96,7 milliards d’euros, en hausse de 17 % sur un an. Cette projection prolongerait les solides résultats financiers d’Apple du trimestre précédent.

L’iPhone resterait le principal moteur de la firme de Cupertino avec 54,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires (près de 48,2 milliards d’euros) et une progression annuelle de 23 %. Goldman Sachs attribue cette dynamique à la hausse du prix de vente moyen, aux volumes soutenus et à une clientèle « relativement peu sensible aux prix grâce à sa fidélité à la marque ».

Les produits abordables élargissent la clientèle

La banque souligne également l’intérêt de l’iPhone 17e et du MacBook Neo. Le succès du MacBook Neo à 699 euros aiderait Apple à recruter de nouveaux clients malgré la hausse du coût des composants.

Goldman Sachs table parallèlement sur une croissance de 15 % pour le Mac, de 4 % pour l’iPad et de 5 % pour les accessoires. Les Services progresseraient de 15 %, soutenus par iCloud+ et AppleCare+, et ce malgré le ralentissement attendu de l’App Store.

Apple Intelligence rassure Wall Street

Les avancées d’Apple Intelligence présentées à la WWDC 2026 réduiraient aussi les inquiétudes concernant le retard supposé du groupe dans l’IA. Entre la fidélité de sa clientèle, la qualité du hardware et les revenus récurrents liés aux services, Apple aborde donc sa prochaine publication de résultats avec de solides attentes.