La Commission européenne va accuser Apple de pratiques anticoncurrentielles

La Commission européenne est en train de finaliser son dossier contre Apple et s’apprête à accuser le fabricant d’avoir des pratiques anticoncurrentielles, révèle Reuters. Apple devrait être (officiellement) prévenu avant l’été. Cela fait suite à une plainte déposée par Spotify en 2019.

Apple est dans le viseur de la Commission européenne

Spotify (comme bien d’autres) accuse Apple d’avoir des pratiques anticoncurrentielles au niveau de l’App Store. Le service de streaming critique notamment l’obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple dans les applications. Cela implique une commission de 15 ou 30% selon les cas. Spotify aimerait bien que lui et les autres puissent utiliser, s’ils le souhaitent, un service de paiement alternatif.

Un autre élément qui dérange est l’impossibilité de renvoyer les utilisateurs vers le site Internet. Il est techniquement possible de s’abonner à Spotify depuis spotify.com sans passer par Apple et l’App Store, puis se connecter avec son identifiant sur l’application. Cela évite la commission à Apple. Mais Spotify ne peut pas mettre un lien vers son site dans son application pour évoquer l’abonnement parce qu’Apple l’interdit. Pour la Commission européenne, cette pratique (et les autres) est limite et a un impact sur la concurrence et donc les clients.

Apple est déjà dans le viseur de la Commission européenne. Il y a une affaire concernant Apple Pay et une autre pour l’App Store. Dans le même genre, le Royaume-Uni a annoncé aujourd’hui lancer sa propre enquête, là encore pour de possibles pratiques anticoncurrentielles avec l’App Store.