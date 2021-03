Epic Games attaque Apple au Royaume-Uni, en s’adressant cette fois à l’autorité britannique de la concurrence (CMA). Sans surprise, le créateur de Fornite accuse le fabricant d’iPhone d’un comportement monopolistique avec son App Store.

Epic attaque Apple au Royaume-Uni

Dans un communiqué, Epic affirme que « le comportement anticoncurrentiel d’Apple et ses règles restrictives sur la distribution des applications et sur le traitement des paiements constitue une claire violation » de la législation britannique. Cette procédure illustre aussi « les pratiques monopolistiques » du groupe à la pomme qui « empêchent les utilisateurs et développeurs d’acquérir et distribuer des applications à travers d’autres plateformes que l’App Store d’Apple », avec le paiement de commissions qui peuvent atteindre 30% des recettes, dénonce Epic.

Cette plainte vient compléter d’autres procédures juridiques lancées par l’entreprise aux États-Unis, auprès de l’Union européenne, en Australie et au Royaume-Uni, contre Apple mais aussi Google. Epic dit ne pas chercher de compensation monétaire mais plutôt des décisions réglementaires des autorités pour forcer Apple à amender ses pratiques.

Epic Games et Apple vont s’affronter devant la justice américaine le 3 mai prochain. Le premier va pointer du doigt ce qu’il juge être un comportement monopolistique. Le second va, à l’inverse, parler d’une plateforme qui permet aux développeurs de toucher un maximum d’utilisateurs dans le monde.