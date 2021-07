Euroconsumers l’assure : Apple a ralenti les iPhone 8, XS, 11 et 12 avec ses mises à jour iOS 14.5, iOS 14.5.1 et iOS 14.6. L’association européenne, qui parle d’obsolescence programmée, exige que le fabricant s’explique sur ce sujet et menace même de porter plainte.

La semaine dernière, Euroconsumers a envoyé une lettre à Apple au sujet de cette histoire d’iPhone ralentis avec les récentes mises à jour d’iOS. « Ces mises à jour ont considérablement endommagé les iPhone des consommateurs, entraînant une diminution considérable de leur vitesse de traitement et une décharge plus rapide de leur batterie, comme l’ont rapporté de nombreux médias, technologiques ou non », indique l’association dans un communiqué. Pour notre part, nous avions évoqué des cas de ralentissements avec iOS 14.5.1.

Euroconsumers se dit prête à discuter avec Apple de ce sujet. Mais au cas où la société de Tim Cook ne répond pas et ne donne pas d’explication, alors une plainte pourrait être déposée. Le groupe déplore au passage le fait que ce ralentissement affecte aussi bien les utilisateurs que l’environnement, « créant un tas de déchets électroniques » comme il le dit.

Ce n’est pas la première fois qu’Euroconsumers vise Apple et ses iPhone. L’association européenne a déjà attaqué le fabricant en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal concernant l’histoire des iPhone 6 ralentis à cause de la batterie affaiblie. Elle note que les affaires sont toujours en cours dans chaque pays. « Nous avons déjà quatre recours collectifs en cours en Europe et nous sommes prêts à agir à nouveau si nécessaire. De la part d’un leader du marché comme Apple, nous attendons beaucoup plus de responsabilités », indique le groupe.