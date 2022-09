L’Apple Watch Ultra sera officiellement disponible le 23 septembre, mais des clients ont appris que leur commande n’arrivera finalement pas le jour J. En effet, Apple prévient certains d’entre eux qu’il y aura un retard.

En réalité, cela concerne également des clients qui ont commandé une Apple Watch Ultra et qui devaient la recevoir un peu plus tard. Par exemple, des personnes à qui Apple avait annoncé une livraison pour le 29 septembre doivent maintenant attendre le 12 octobre. Pour d’autres où le créneau de livraison était annoncé entre le 29 septembre et le 6 octobre, Apple évoque maintenant une arrivée entre le 4 et le 11 octobre.

L’annonce de l’Apple Watch Ultra a eu lieu le 7 septembre dernier lors de la keynote d’Apple où il y a également eu les iPhone 14 et 14 Pro, les AirPods Pro 2, l’Apple Watch SE 2 et l’Apple Watch Series 8. Le modèle Ultra, qui coûte 999 euros, s’oriente notamment vers ceux qui pratiquent diverses activités et autres sports extrêmes. Elle a un boîtier en titane de 49 mm, l’écran le plus lumineux de l’Apple Watch à ce jour et une couronne plus grande. Elle offre 36 heures d’autonomie (60 heures à venir avec une optimisation), un nouveau mode sombre, un nouveau dédié, un profondimètre intégré, un nouveau GPS à double fréquence et bien plus encore.