Mark Zuckerberg l’assure : WhatsApp est une messagerie plus privée et sécurisée qu’iMessage d’Apple. Le patron de Meta tacle une nouvelle fois le fabricant d’iPhone. C’est sa troisième attaque ce mois-ci, la première ayant concerné le métavers et la deuxième ayant concerné le modèle économique de l’entreprise.

Mark Zuckerberg a partagé la photo d’une publicité de WhatsApp, qui est présente à la Pennsylvania Station, à savoir la principale gare ferroviaire interurbaine de la ville de New York. La publicité affiche une bulle verte, qui représente les SMS sur iPhone. Il y a ensuite une bulle bleue, qui représente iMessage. Une troisième bulle s’affiche et on peut lire « bulle privée », accompagnée par la mention : « protégez vos messages personnels sur tous les appareils grâce au chiffrement de bout en bout ».

Il se trouve que Mark Zuckerberg a laissé un commentaire avec la photo montrant la publicité :

WhatsApp est beaucoup plus privée et sécurisée qu’iMessage, avec un chiffrement de bout en bout qui fonctionne sur les iPhone et Android, y compris les discussions de groupe. Avec WhatsApp, vous pouvez également faire disparaître toutes les nouvelles discussions en appuyant sur un bouton. Et l’année dernière, nous avons également lancé les sauvegardes chiffrées de bout en bout. Autant de fonctionnalités qu’iMessage ne possède toujours pas.

Cette réclame intervient après que Google a pris pour cible les bulles bleues d’iMessage dans une campagne publicitaire. Google souhaite qu’Apple adopte le RCS, un système de messagerie texte de nouvelle génération qui remplace les SMS avec de nouvelles fonctionnalités. Mais Tim Cook, le patron d’Apple, a clairement fait comprendre que ce n’était pas prévu (du moins pour l’instant). « Achetez un iPhone à votre mère », a récemment répondu le dirigeant.